Українські прикордонники запобігли спробі контрабанди до Росії сотень книг про Гаррі Поттера і запчастин до тракторів.

Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.

Художню літературу і запчастини виявили військовослужбовці відділу “Веселе” Харківського загону.

Так, прикордонний наряд зупинив для перевірки неподалік від населеного пункту Борисівка в Харківській області автомобіль ВАЗ-2121.

В авто перебували двоє громадян України. Вони перевозили майже три сотні книг і 3 турбіни до тракторної техніки.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіки проживають у Харкові. За грошову винагороду вони погодилися незаконно перемістити з території України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера і запчастини до тракторів.

За словами чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по 200 доларів США.

На українців склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину кордону, рішення по яких винесе суд.

Книги (попередньо оцінені в 80 тис. грн) і запчастини будуть передані в правоохоронні органи.