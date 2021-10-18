Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Інноваційне шоу INOVA 2021 проходило у місті Загреб (Хорватія) з 12 по 17 жовтня.
18 школярів і студентів здобули 13 золотих медалей, 5 срібних, а також дві спецнагороди. Всесвітня асоціація інтелектуальної власності та винаходів визнала МАН України найкращою міжнародною делегацією.
Довідка: INOVA – друга найстаріша виставка винаходів у Європі, що вже впродовж 50 років (з 1971-го) збирає у Загребі, столиці Хорватії, винахідників з усього світу. Організатори виставки – Асоціація винахідників Загребу разом з міжнародним партнером World Invention Intellectual Property Associations WIIPA.
- Нагадаємо, голова академії, яка присуджує Нобелівські премії в галузі науки, наголосив, що вони не мають наміру запроваджувати гендерні чи етнічні квоти.