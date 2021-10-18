Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Інноваційне шоу INOVA 2021 проходило у місті Загреб (Хорватія) з 12 по 17 жовтня.

18 школярів і студентів здобули 13 золотих медалей, 5 срібних, а також дві спецнагороди. Всесвітня асоціація інтелектуальної власності та винаходів визнала МАН України найкращою міжнародною делегацією.

Довідка: INOVA – друга найстаріша виставка винаходів у Європі, що вже впродовж 50 років (з 1971-го) збирає у Загребі, столиці Хорватії, винахідників з усього світу. Організатори виставки – Асоціація винахідників Загребу разом з міжнародним партнером World Invention Intellectual Property Associations WIIPA.