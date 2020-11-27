Covid-19 Україна

оновлено 27.11.2020 о 17:02

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Українські студенти створили онлайн-ресторан пам'яті зі стравами, якими харчувалися під час Голодомору

Студенти Української академії лідерства запустили онлайн-ресторан пам'яті "Непораховані з 1932" зі стравами, якими українці харчувалися під час Голодомору 1932-33 років.

П’ятниця, 27 листопада 2020, 10:00

Про це повідомили у пресслужбі університету.

На сайті проєкту можна знайти: затеруху з перетертої кори дерев, паляниці з лободи, хлібці зі соломи тощо.

Ціна кожної страви — врятовані людські життя. Частину рецептів створені за спогадами дідусів та бабусь студентів, яким вдалося вижити.

“Бабуся розповідала, як кору дуба або берези перемелювали у ступці з коренем лободи чи комишів, стеблом кульбаби або ромашки — і так пекли коржі. Я віддирала цю кору холодними руками й думала: як це робила моя бабуся, яка не їла декілька тижнів? Вона все життя вчила мене не викидати хліб і не гратися з їжею”, — розповідала студента Академії Ілона Котовщик, чия родина пережила Голодомор на Київщині.

Проєкт “Непораховані з 1932” був заснований у 2017 році у форматі вуличного ресторану спільно з комунікаційною агенцією. Він був названий на честь мільйонів українців, які загинули під час Голодомору – штучного голоду, створеного радянською владою в 1932-1933 роках. При цьому, остаточна кількість загиблих досі невідома.

Теги: загиблі, страви, Голодомор

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