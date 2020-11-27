Українські студенти створили онлайн-ресторан пам'яті зі стравами, якими харчувалися під час Голодомору

Про це повідомили у пресслужбі університету.
На сайті проєкту можна знайти: затеруху з перетертої кори дерев, паляниці з лободи, хлібці зі соломи тощо.
Ціна кожної страви — врятовані людські життя. Частину рецептів створені за спогадами дідусів та бабусь студентів, яким вдалося вижити.
“Бабуся розповідала, як кору дуба або берези перемелювали у ступці з коренем лободи чи комишів, стеблом кульбаби або ромашки — і так пекли коржі. Я віддирала цю кору холодними руками й думала: як це робила моя бабуся, яка не їла декілька тижнів? Вона все життя вчила мене не викидати хліб і не гратися з їжею”, — розповідала студента Академії Ілона Котовщик, чия родина пережила Голодомор на Київщині.
Проєкт “Непораховані з 1932” був заснований у 2017 році у форматі вуличного ресторану спільно з комунікаційною агенцією. Він був названий на честь мільйонів українців, які загинули під час Голодомору – штучного голоду, створеного радянською владою в 1932-1933 роках. При цьому, остаточна кількість загиблих досі невідома.
- У ніч з 21 на 22 серпня вандали спробували знищити скульптуру дівчинки з колосками, встановлену в пам’ять про жертв Голодомору на території Національного музею Голодомору-геноциду.