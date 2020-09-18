Українці Іван Максимов та Андрій Потоцький, що працюють у Технологічному Університеті Суїнберн (Мельбурн, Австралія), отримали "Шнобелівську премію" за дослідження черв'яків.

Про це повідомляється на сайті премії.

“Шнобелівська премія” (The Ig Nobel Prize) — це жартівлива нагорода за досягнення, “які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися”. Вона є пародією на престижну міжнародну нагороду – Нобелівську премію.

Цього року церемонія нагородження відбувалася в онлайновому форматі.

Лауреатами 30-ї “Шнобелівської премії” в галузі фізики стали вчені українського походження Іван Максимов та Андрій Потоцький з Технологічного Університету Суїнберн.

Вони досліджували поведінку тіла черв’яків під впливом високочастотних вібрацій.

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В інтерв’ю виданню Guardian Australia вчені сказали, що нагорода для них є “великим сюрпризом”.

Максимов розповів, що ідея дослідити цю тему з’явилася, коли він помітив, що рідина рухається від вібрації так само як хробаки. Тоді він взяв жменю черв’яків з землі, помістив на сабвуфер у своєму гаражі, і почав спостерігати за ними.

“Це був чистий момент “а що, якщо”. Ми не вдавалися в подробиці, щоб вирішити будь-якої конкретне питання або наукову проблему. Я зробив так, щоб динамік завібрував, програв кілька інструментальних звукових сигналів. І вони почали рухатися, як вода”, — сказав вчений.

Максимов та Потоцький зауважують, що їхнє дослідження, попри його кумедність, може бути корисним для вивчення мозкових імпульсів нейробіологами чи в робототехніці для імітації рухів хробака.