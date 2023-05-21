Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр.

За її словами, російські військові та найманці не оточили Бахмут, втративши частину “панівних висот” довкола міста.

Ганна Маляр підкреслила, що українські військові далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює росіянам перебування в Бахмуті.

“Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись”, — заявила Маляр.

Вона додала, що Україна продовжує зберігати контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі “Літак”.

Раніше Міноборони РФ заявило про повне захоплення міста. Низка іноземних ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський сказав про захоплення Бахмута, але пізніше речник Сергій Никифоров спростував інформацію, сказавши, що його слова неправильно трактували.