Українські військові заявили у вівторок, що жителям слід готуватися до більш невибіркового обстрілу критично важливої ​​інфраструктури з боку Росії, у той час, як президент США Джо Байден зробив одне зі своїх найсильніших попереджень щодо того, що Москва розглядає можливість застосування хімічної зброї

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Російські війська не змогли захопити жодне велике українське місто більше ніж за чотири тижні після вторгнення, і все частіше вдаються до масового руйнування житлових районів за допомогою авіаударів, ракет великої дальності та артилерії.

Південний порт Маріуполя став центром нападу Росії і перетворився переважно в руїни з тілами, які лежать на вулицях. Однак, повідомляється, що напади також посилилися на місто Харків.

У заяві, опублікованій у вівторок, Збройні сили України заявили, що очікується, що російські війська продовжуватимуть атакувати критично важливі об’єкти з використанням “високоточної зброї та невибіркових боєприпасів”.

Не наводячи доказів, Байден сказав, що хибні звинувачення Росії в тому, що Київ має біологічну та хімічну зброю, показують, що президент Володимир Путін сам розглядає можливість її використання.

“Путін стоїть спиною до стіни, і тепер він говорить про нові фальшиві прапори, які він встановлює, зокрема стверджуючи, що ми в Америці маємо біологічну, а також хімічну зброю в Європі, що просто не відповідає дійсності”, – сказав Байден на заході круглого столу для бізнесу. “Вони також припускають, що Україна біологічну та хімічну зброю. Це явна ознака, що він розглядає можливість використання обох [типів зброї]”.

Байден також закликав бізнес бути пильним щодо можливих кібератак з боку Росії. “Це частина російського посібника”, – сказав він у заяві.