Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Російські війська не змогли захопити жодне велике українське місто більше ніж за чотири тижні після вторгнення, і все частіше вдаються до масового руйнування житлових районів за допомогою авіаударів, ракет великої дальності та артилерії.
Південний порт Маріуполя став центром нападу Росії і перетворився переважно в руїни з тілами, які лежать на вулицях. Однак, повідомляється, що напади також посилилися на місто Харків.
У заяві, опублікованій у вівторок, Збройні сили України заявили, що очікується, що російські війська продовжуватимуть атакувати критично важливі об’єкти з використанням “високоточної зброї та невибіркових боєприпасів”.
Не наводячи доказів, Байден сказав, що хибні звинувачення Росії в тому, що Київ має біологічну та хімічну зброю, показують, що президент Володимир Путін сам розглядає можливість її використання.
“Путін стоїть спиною до стіни, і тепер він говорить про нові фальшиві прапори, які він встановлює, зокрема стверджуючи, що ми в Америці маємо біологічну, а також хімічну зброю в Європі, що просто не відповідає дійсності”, – сказав Байден на заході круглого столу для бізнесу. “Вони також припускають, що Україна біологічну та хімічну зброю. Це явна ознака, що він розглядає можливість використання обох [типів зброї]”.
Байден також закликав бізнес бути пильним щодо можливих кібератак з боку Росії. “Це частина російського посібника”, – сказав він у заяві.
- Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок атаки загинули п’ять людей, зокрема одна дитина.
- “Мова йде про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться“, – Віталій Портніков про російські плани щодо України.