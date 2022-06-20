Окупанти застосовують артилерійські та авіаційні обстріли. Вони посили атаки по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Голова ОВА зазначив, що у місті “пекло від обстрілів”.

Про це повідомила Луганська ОВА Сергія Гайдая.

“Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки”, – додав він.

Триває “тиха” евакуація з Лисичанська. Її здійснюють працівники військових адміністрацій, поліцейські, рятувальники та волонтери. Через активні бойові дії людей вивозять військові на броньованій техніці.

“Орки продовжують використовувати “повзучу” тактику – Луганщину винищують з усієї можливої зброї”, – додав Гайдай.