Про це йдеться на сторінці Дмитра Реплянчука у Facebook.
За його словами, до геноциду українців причетні військові РФ з 37-ої мотострілецької бригади Бурятії. Вони стояли біля Макарова, Ясногородки, Ворзеля та Бучі.
“Ми детально проаналізували списки розвідки, групи у “ВКонтакте”, а також особисті сторінки і згадки в інтернеті”, – наголосив Реплянчук.
Завдяки проведеному розслідуванню вдалось встановити начальника штабу, офіцерів, а також сержантський та рядовий склад. Окремі окупанти вже публікують свої фото, які були зроблені під час окупації Київщини та на тлі військової техніки з символом “V”.
Списки ідентифікованих злочинців журналісти передали правоохоронцям, які займаються розслідуванням геноциду українців.
“І дехто зі свідків уже впізнає знайомі обличчя російських катів”, – написав Реплянчук.
Зокрема серед тих, хто вбивав, катував та ґвалтував мирних українців наступні особи:
Капітан Алєксандр Холявін, народився 24 червня 1996 року. Служить на посаді заступника начальника штабу.
Старший лейтенант Владімір Сундупов. Служить на посаді командира взводу. Проживає в столиці Бурятії Улан-Уде.
Старший прапорщик Алєксєй Рассадін. Він в бригаді служить на посаді старшого техніка. Має дружину і малолітню дитину.
Сержант Вʼячеслав Сазонов, йому 26 років, родом з Новосибірська. Він служить на посаді командира бойової машини.
Сержант Магомедмирза Сулейманов, 30 років. Народився і виріс в Махачкалі.
Рядовий Святослав Бурцев, народився 18 липня 2000 року. У бригаді служить на посаді стрілка-помічника гранатометника.
З повним списком росіянами, які вчиняли воєнні злочини в Україні, можна ознайомитись за посиланням.
- Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, бригада, яка знущалась з мирних українців у Бучі на Київщині, знаходиться поблизу міста Ізюм (Харківська область).