Журналіст та кореспондент телевізійної програми журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук повідомив про те, що вдалось ідентифікувати понад 50 російських військових, які вчиняли злочини щодо мирних українців під час окупації окремих населених пунктів Київщини.

Про це йдеться на сторінці Дмитра Реплянчука у Facebook.

За його словами, до геноциду українців причетні військові РФ з 37-ої мотострілецької бригади Бурятії. Вони стояли біля Макарова, Ясногородки, Ворзеля та Бучі.

“Ми детально проаналізували списки розвідки, групи у “ВКонтакте”, а також особисті сторінки і згадки в інтернеті”, – наголосив Реплянчук.

Завдяки проведеному розслідуванню вдалось встановити начальника штабу, офіцерів, а також сержантський та рядовий склад. Окремі окупанти вже публікують свої фото, які були зроблені під час окупації Київщини та на тлі військової техніки з символом “V”.

Списки ідентифікованих злочинців журналісти передали правоохоронцям, які займаються розслідуванням геноциду українців.

“І дехто зі свідків уже впізнає знайомі обличчя російських катів”, – написав Реплянчук.

Зокрема серед тих, хто вбивав, катував та ґвалтував мирних українців наступні особи:

Капітан Алєксандр Холявін, народився 24 червня 1996 року. Служить на посаді заступника начальника штабу.

Старший лейтенант Владімір Сундупов. Служить на посаді командира взводу. Проживає в столиці Бурятії Улан-Уде.

Старший прапорщик Алєксєй Рассадін. Він в бригаді служить на посаді старшого техніка. Має дружину і малолітню дитину.

Сержант Вʼячеслав Сазонов, йому 26 років, родом з Новосибірська. Він служить на посаді командира бойової машини.

Сержант Магомедмирза Сулейманов, 30 років. Народився і виріс в Махачкалі.

Рядовий Святослав Бурцев, народився 18 липня 2000 року. У бригаді служить на посаді стрілка-помічника гранатометника.

З повним списком росіянами, які вчиняли воєнні злочини в Україні, можна ознайомитись за посиланням.