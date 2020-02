Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Українки в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної стали третіми в естафеті 4х6 км. Вони вперше на цьому чемпіонаті світу піднялися на п’єдестал пошани.

Золоту медаль завоювали біатлоністки збірної Норвегії. “Срібло” – у представниць Німеччини. Як повідомляє видання Хsport, німкені випередили українських біатлоністок на 8 секунд.

Саме з Німеччиною відбувалася боротьба на останніх десятках метрів естафети.

Congratulations to the best teams in women relay with 🇳🇴 @NSSF_Biathlon taking 🥇, 🇩🇪 @skiverband 🥈 and 🇺🇦 @OlympicUA 🥉! You can rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/a94EEefODD

Three best teams 🇳🇴 🇩🇪 🇺🇦 of today’s competition in #antholz2020 are ready to be awarded after a tough battle for the podium! Be sure to join them live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/7w7NsNvTQZ

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020