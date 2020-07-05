Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України в Одесі.
“Сьогодні наші моряки отримають понад 70 квартир, зокрема моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну”, – сказав Зеленський.
Він наголосив, що попри вірність присязі, вони живуть у жахливих умовах.
“Мені соромно, що за весь цей час вони не отримали від держави гідної подяки. Але я радий, що нарешті справедливість перемогла”, – зазначив Зеленський.
Він також додав, що це – лише перші кроки у напрямку покращення умов життя військових моряків.
- Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року.