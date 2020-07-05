Українські моряки, зокрема моряки з окупованого Криму, які у 2014 році не зрадили Україну, отримають понад 70 квартир.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України в Одесі.

“Сьогодні наші моряки отримають понад 70 квартир, зокрема моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що попри вірність присязі, вони живуть у жахливих умовах.

“Мені соромно, що за весь цей час вони не отримали від держави гідної подяки. Але я радий, що нарешті справедливість перемогла”, – зазначив Зеленський.

Він також додав, що це – лише перші кроки у напрямку покращення умов життя військових моряків.