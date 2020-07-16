Протягом минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі українські військові знищили двох окупантів.

Про це повідомили у штабі ООС.

15 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Бойовики стріляли поблизу Мар’їнки, неподалік Талаківки, в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка, поруч з Новолуганським, неподалік Оріхового та Новотошківського.

За даними розвідки, 15 липня українські захисники знищили двох загарбників.

У штабі також зазначили, що бойовики обстріляли з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське. Один з нерозірваних боєприпасів виявили на території сільськогосподарського підприємства.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.