Про це повідомили на сторінці штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
“17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу. Пошукові заходи позитивного результату не дали”, – додали в штабі ООС.
Встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань.
“Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних сил України. Обставини події з’ясовуються”, – підсумували в штабі.
- 12 грудня двоє українських військових отримали поранення на Донбасі.