Український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ на Донбасі. Його відсутність виявили 17 грудня.

Про це повідомили на сторінці штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

“17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу. Пошукові заходи позитивного результату не дали”, – додали в штабі ООС.

Встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань.

“Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних сил України. Обставини події з’ясовуються”, – підсумували в штабі.