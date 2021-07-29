Про це повідомляє НОК України.

Українець переміг господаря Олімпіади, японця Юто Морівакі єдиноголосним рішенням суддів. 5:0 на користь Хижняка.

Головний тренер збірної Леонід Лоївський так прокоментував виступ боксера: “Сьогодні Саша виконав свою роботу. Були помилки, але будемо їх виправляти. “Сітка” у всіх вагових категоріях складна: на Олімпійських іграх немає слабких суперників. Його виступом задоволені. Будемо готуватися до наступного поєдинку”.

Фото: НОК України