Про це повідомляє НОК України.
Українець переміг господаря Олімпіади, японця Юто Морівакі єдиноголосним рішенням суддів. 5:0 на користь Хижняка.
Головний тренер збірної Леонід Лоївський так прокоментував виступ боксера: “Сьогодні Саша виконав свою роботу. Були помилки, але будемо їх виправляти. “Сітка” у всіх вагових категоріях складна: на Олімпійських іграх немає слабких суперників. Його виступом задоволені. Будемо готуватися до наступного поєдинку”.
Фото: НОК України
- Нагадаємо, що боксер Олександр Хижняк здобув перемогу у фіналі Європейського ліцензійного турніру в Парижі (Франція) у категорії 75 кг.