Українського гімнаста Олега Верняєва не допустили до участі в Олімпіаді у Токіо, а також дискваліфікували на чотири роки.

Про це спортсмен написав у Facebook.

“Арбітраж GEF (Комітет з етики в гімнастиці) ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, який знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на чотири роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду”, – написав Верняєв.

Проте, як саме заборонений препарат попав до його організму, спортсмен не знає.

“Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції? Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена”, – сказав гімнаст.

Водночас Верняєв зауважив, що спробує довести свою невинуватість.

“Арбітраж GEF ухвалив рішення, яке підлягає оскарженню… Я буду боротися до кінця і оскаржу рішення арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS”, – зазначив спортсмен.