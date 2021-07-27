Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Бекіров утримується у виправній колонії у місті Салават (Республіка Башкортостан). Керівництво колонії порушує міжнародні зобов’язання і не надає в’язневі належної медичної допомоги.

“Як повідомив його адвокат, Інвер сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Лікарі діагностували мікроінсульт. Попри критичний стан здоров’я ув’язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор — через надумані порушення правил внутрішнього розпорядку. Перебування у ШІЗО може закінчитися для Інвера Бекірова найгіршим“, — наголосила Денісова.

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно забезпечити Бекірову необхідну медичну допомогу, госпіталізувати в стаціонар медзакладу, провести кваліфіковане обстеження і подальше лікування.

Крім цього, омбудсмен вимагає притягнути до відповідальності адміністрацію виправної колонії.

Нагадаємо, російський суд засудив Інвера Бекірова до 18 років позбавлення волі за нібито участь в організації “Хізб ут-Тахрір”, яку РФ вважає терористичною. Він перебуває в незаконному ув’язненні вже шостий рік.