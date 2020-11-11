Український режисер Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, який йому присвоїв президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів виданню LB.ua.

“Я не можу прийняти державну нагороду, якою мене відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками”, – сказав Васянович.

За його словами, за дивним збігом обставин, ці “справи” здебільшого стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені.

“Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує “за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність”, а іншою — відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням. Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика”, – говорить режисер.

Валентин Васянович, зокрема, є автором фільмів “Атлантида”, “Звичайна справа”, “Креденс”, “Рівень чорного”.