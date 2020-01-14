На російському пропагандистському телеканалі "Росія-1" стартувала прем'єра української драми "Кріпосна" від Film.ua та Starlight Films.

Про це свідчить телепрограма каналу. Також цю інформацію підтвердила пресслужба Film.ua.

Зокрема, фільм показують у прайм-таймі, щодня по три серії.

Події серіалу відбуваються у Чернігівській губернії в 1856 році, відразу після закінчення війни. Кріпачку Катерину Вербицьку її хрещена матір Ганна Львівна Червінська виховала як панночку. І хоча сама поміщиця обожнює вихованку, для всіх інших Катерина — всього лише кріпачка. Життя дівчини сильно ускладнюється, коли в маєток повертається молодий пан — Григорій Червінський. Він відразу закохується в Катерину, намагаючись зробити безправну дівчину своєю коханкою. Але героїня не підкорюється — й починається боротьба Катерини за свою волю

У костюмованій драмі заграли ролі відомі українські актори — Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Марк Дробот, Олеся Жураковська, Михайло Гаврилов, Ксенія Мішина, Наталія Денисенко та інші.

Слід зазначити, що фільм вироблений українською медіа-групою Starlight Films, що належить українському мільярдерові Віктору Пінчуку. Крім того, з травня 2012 року директором медіа-групи був чинний міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.