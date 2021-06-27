Молодіжний симфонічний оркестр України здобув перемогу на World Orchestra Festival у Відні.

Про це йдеться на сторінці оркестру у Facebook.

Крім того, цей фестиваль відзначив українську диригентку Оксану Линів як “видатну диригентку” (Outstanding Conductor Award 2021).

“Особливо приємно, що нас відзначили за виконання двох українських творів – Бориса Лятошинського, симфонічної поеми “Воз’єднання” та 2 симфонії Євгена Станковича (…) Для нас це найкращий стимул розвиватися далі та оптимістично будувати супертворчі плани на майбутнє”, – написала Линів.

Жінка повідомила, що переможців нагородили за виконання двох українських творів — симфонічної поеми “Возз’єднання” Бориса Лятошинського та симфонії №2 Євгена Станковича.

Виступи симфоній для конкурсу вдалося записати за підтримки Українського культурного фонду. Загалом на золото фестивалю претендували більш ніж 140 оркестрів із 33 країн світу.

Молодіжний симфонічний оркестр України (YsOU) створили у 2016 році. Його засновниці Оксані Линів із цим допомогли німецький уряд, Міністерство культури України, Goethe-Institut, Бетховенський фестиваль у місті Бонн та Федеративний молодіжний оркестр Німеччини.

Склад YsOU сформувався після ретельного конкурсного відбору спеціальним журі — українськими та німецькими музичними експертами. До оркестру ввійшли музиканти віком від 12 до 22 років із різних областей України.