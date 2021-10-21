Сергій Лук'яненко, український спортивний коментатор, перед матчем групового етапу Ліги Європи між московським "Спартаком" і англійським "Лестером" нагадав про збройну агресію РФ проти України.

Це сталося під час трансляції матчу на сервісі “Megogo Футбол 2”.

У середу, 20 жовтня, на в Москві відбувся матч групового етапу Ліги Європи між “Спартаком” (Москва) та “Лестером” (Велика Британія).

Цей матч для “Футбол 2” коментував Сергій Лук’яненко. Оголошуючи про початок матчу він нагадав про збройну агресію РФ проти України та побажав “Спартаку” поразки.

“Добрий вечір, вітаю вас у Москві, столиці країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів. Країни, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала, за даними ООН, понад 13 тисяч життів. Зрозуміло, що я, як громадянин України, сьогодні щиро бажаю “Спартаку” поразки в матчі з “Лестером”, тому що спорт не може прославляти Росію. Країну, яка не може жити в мирі зі своїми сусідами”, — заявив Лук’яненко, додавши, що намагатиметься працювати нейтрально.

Український спортивний коментатор нагадав про Крим і Донбас перед матчем московського "Спартака". + Ще додав кілька слів про РФ. pic.twitter.com/uxrcFtMZ1S — Букви (@Bykvu) October 21, 2021

Згодом на своїй сторінці в Instagram він опублікував допис, у якому пояснив свій вчинок.

“Чому я так розпочав свій репортаж? Щоб зняти тиск. Думаєте, це приємно коментувати матч домашній матч “Спартака”? Зі студії в Києві (краще уточнити). Спорт же не поза політикою… Найкращий варіант, до якого я дійшов – висловити чітку позицію, а потім просто робити свою роботу: працювати об’єктивно, неупереджено”, — написав він. “Це робилося не заради хайпу, легкої слави, згадок у ЗМІ і підписок у соцмережах. Я хочу прогресувати і розвиватися як коментатор, щоб в інформаційному полі надалі відзначали саме мої професійні здібності (сподіваюся, у позитивному руслі)”, — додав він.

Також Лук’яненко висловив здивування тим, який резонанс викликала його заява.

“Як очевидні речі можуть сприйматися так, наче це таємниця, яку всі бояться сказати? Війна триває вже більш як сім років! Те, що Росія є агресором і окупантом не піддається сумнівам. Всі розуміють чиї то були зелені чоловічки, всі розуміють, чому на Сході продовжується війна”, — прокоментував він.

Примітно, що “Спартак” зрештою поступився “Лестеру” в цьому матчі з рахунком 3:4. Всі голи у ворота москвичів забив замбійський футболіст, нападник англійського клубу Патсон Дака.