Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У повідомленні сказано, що туристи майже місяць жили в печері на півночі Індії. У неділю їх знайшли місцеві полицескі і помістили на карантин.
Група туристів – четверо чоловіків і двоє жінок. Це громадяни Франції, Туреччини, України, США та Непалу.
Спочатку вони жили в готелі, а коли закінчилися гроші – самоізолювались в печері.
“Вони жили в печері з 24 березня, поліція знайшла їх в неділю і перевезла в Сварг Ашрам біля Рішикеша, ми попросили їх бути на карантині протягом двох тижнів в якості запобіжного заходу, але виглядали вони здоровими”, – відповів представник поліції в коментарі CNN.
Гроші, що залишилися, туристи витрачали на їжу і речі першої необхідності.
Карантинні обмеження введені в цій місцевості з 20 березня.
Прем’єр-міністр Нарендра Моді оголосив про закриття всієї країни на карантин з 24 березня.
Очікувалося, що карантин закінчиться 14 квітня, але його продовжили до 3 травня.
- Число людей, які стикаються з голодом в світі подвоїться через епідемію COVID-19, кылькысть голодуючих досягне 265 мільйонів вже в цьому році.