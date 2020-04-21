Поліція Індії знайшла в одній з печер групу з шести туристів, які вирішили там самоізолюватись ще з 24 березня. Серед них є українець.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У повідомленні сказано, що туристи майже місяць жили в печері на півночі Індії. У неділю їх знайшли місцеві полицескі і помістили на карантин.

Група туристів – четверо чоловіків і двоє жінок. Це громадяни Франції, Туреччини, України, США та Непалу.

Спочатку вони жили в готелі, а коли закінчилися гроші – самоізолювались в печері.

“Вони жили в печері з 24 березня, поліція знайшла їх в неділю і перевезла в Сварг Ашрам біля Рішикеша, ми попросили їх бути на карантині протягом двох тижнів в якості запобіжного заходу, але виглядали вони здоровими”, – відповів представник поліції в коментарі CNN.

Гроші, що залишилися, туристи витрачали на їжу і речі першої необхідності.

Карантинні обмеження введені в цій місцевості з 20 березня.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді оголосив про закриття всієї країни на карантин з 24 березня.

Очікувалося, що карантин закінчиться 14 квітня, але його продовжили до 3 травня.