Федеральна служба безпеки Росії підтвердила затримання українського військового, який зник 30 травня з посту в районі півострова Чонгар.

Про це повідомляє Центр громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ Росії.

У ФСБ стверджують, що військовий “у стані алкогольного сп’яніння” нібито намагався перетнути адмінкордон і був затриманий російськими силовиками, проти нього порушили кримінальну справу “про незаконний перетин кордону Росії”.

Там також назвали ім’я військового – Є.В. Добринський, 1992 року народження.

“Під час особистого огляду у затриманого виявлено та вилучено речовину рослинного походження, що імовірно є наркотичною, яку направлено на експертизу”, – заявили у ФСБ.