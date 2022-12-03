Український професійний боксер Денис Беринчик вийшов на бій у формі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Kraken".

Про це повідомив Максим Жорін, екскомандир полку “Азов” та офіцер ССО у Telegram.

За його словами, поки боксер “Вася Ломаченко сильно сумує за пирогами в РПЦ”, Денис Беринчик вийшов на бій у формі спецпідрозділу “Kraken”.

На думку Жоріна, це показовий вчинок, адже підрозділ став “окремою страшилкою” для росіян.

Як відзначив екскомандир полку “Азов”, на відміну від “деяких інших” українських боксерів, Денис завжди однозначно показував свою проукраїнську позицію: “Вітаю з перемогою і титулом чемпіона Європи”, — додав Жорін.

ДОВІДКА: Спецпідрозділ “Kraken” — окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який сформували з ветеранів полку “Азов” та добровольців у березні 2022 року у Харкові. Підрозділ названий на честь міфічної гігантської істоти.