Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМІС.

Зі всіх опитаних респондентів 96% відповіли, що найбільше довіряють саме ЗСУ. У КМІС наголосили, що рівень довіри до військових протягом року значно зріс. Зокрема у грудні 2021 року він становив 72%.

Другу сходинку у рейтингу довіри поділяють президент України та волонтери – 84%. Водночас ще рік тому очільнику держави довіряло лише 27% українців, а волонтерам – 68%.

71% опитаних наголосили, що довіряють звичайним мешканцям свого населеного пункту, тоді як рік тому цей показник становив 63%.

Далі у списку йдуть СБУ (63%), Нацполіція (58%), українські ЗМІ (57%), уряд України (52%), переселенці (52%).

44% опитаних відповіли що довіряють церкві, і цей показник виявився меншим, аніж рік тому, коли церкві довіряло 51% українців.

Ще 35% довіряють Верховній Раді України, 25% – судам і 21% – прокурорам.

1% опитаних висловили довіру російським ЗМІ, тоді як минулоріч таких було 3%.

Опитування проводилось у період з 4 по 27 грудня 2022 року. Загалом опитано 955 українців віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території держави (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також не опитували громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.