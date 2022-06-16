Українці стали частіше відвідувати кафе і ресторани у травні у порівнянні з квітнем. Обсяги оплат банківськими картками досягли відмітки 54% з обертами коштів до 2,3 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів, кількість оплат покупок у травні зросла на 21%. Транзакції збільшилися зі 146 мільйонів транзакції до 177 мільйонів. Водночас витратити на купівлю товарів та послуг банківськими картками також зросли на 21%: з 42,3 млрд грн у травні проти 34,9 млрд грн у квітні 2022.

Частка витрат українців йде на оплату продуктів. Вони збільшилися на 12,6% (до 21,3 млрд грн) та становить понад 50% загального обсягу оплат покупок картками.

До 54% (до 2,3 млрд грн) зросли витрати на оплати закладів харчування, також у магазинах техніки і електроніки (на 41% до 2,9 млрд грн) та мережах АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн).

“Споживчий ринок поступово відновлюється після різкого падіння у перші тижні війни, зростання кількості покупок відбувається як за рахунок збільшення пропозиції торгових мереж та малого бізнесу, так і за рахунок активного зростання кількості торгівельних точок, які приймають картки до оплати”, – заявив керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв.

Він зазначив, що на сьогодні на споживчому ринку безготівкова оплата є домінуючою перед готівкою. Товарообіг відновлюють найбільшими підприємці та малий бізнес (на 20%). Водночас на 16,5% зросли оплати картками у загальнонаціональних торгових мережах.

На 9% збільшилася кількість активних торгових терміналів, які приймають оплату картками. Їхня загальна сума склала до 181,5 тисяч, а лише за останній місяць до ПриватБанку під’єдналися 6 300 нових POS-терміналів.