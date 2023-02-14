Україну накриють опади у вигляді дощу зі снігом: прогноз погоди на 14 лютого

За даними синоптиків у вівторок, 14 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді дощу зі снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшості областей невеликі, на сході помірні, опади у вигляді дощу зі снігом.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень в Україні очікується від +1 до +6 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.