Україну накриють опади у вигляді дощу зі снігом: прогноз погоди на 14 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у більшості областей невеликі, на сході помірні, опади у вигляді дощу зі снігом.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень в Україні очікується від +1 до +6 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.