Це Джеймс Геппі розповів у коментарі британському інформаційному агентству Sky.
“Якщо Україна вирішить, що вона збирається відмовитися від членства в НАТО, ми підтримаємо це — це вирішувати українцям”, – сказав він у відповідь на коментарі посла України в Британії, який припустив такий розвиток подій, сказавши, що Україна готова бути “гнучкою” у своїх прагненнях приєднатися до Альянсу.
Однак, Геппі наголосив, що так само Велика Британія підтримає Україну в її прагненнях стати членом НАТО та відстоювати свій суверенітет. Незалежно від рішення українського народу – Велика Британія його підтримає.
Він також прокоментував заклики уряду Великої Британії покинути територію України через небезпеку російського повномасштабного вторгнення.
“Я боюся, що це дуже неминуче, це не означає, що це точно має трапитися. Це попередження, тому що через кілька хвилин після того, як Путін віддасть наказ, на українські міста можуть впасти ракети та бомби”, – наголошує Геппі.
- Нагадаємо, що Пристайко в інтерв’ю BBC Radio розповів про те, що задля припинення війни та зниження напруги Україна могла б відмовитися від своїх амбіцій вступу до Північноатлантичного Альянсу.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на слова посла, наголосивши, що вони були вирвані з контексту, а прагнення вступу до НАТО закріплені на рівні Конституції України.