Замісник міністра оборони Великої Британії Джеймс Геппі відреагував на слова послав України у Великій Британії Вадима Пристайка. Він заявив, що Україна матиме підтримку навіть у разі відмови від своїх амбіцій стати членом Північноатлантичного Альянсу.

Це Джеймс Геппі розповів у коментарі британському інформаційному агентству Sky.

“Якщо Україна вирішить, що вона збирається відмовитися від членства в НАТО, ми підтримаємо це — це вирішувати українцям”, – сказав він у відповідь на коментарі посла України в Британії, який припустив такий розвиток подій, сказавши, що Україна готова бути “гнучкою” у своїх прагненнях приєднатися до Альянсу.

Однак, Геппі наголосив, що так само Велика Британія підтримає Україну в її прагненнях стати членом НАТО та відстоювати свій суверенітет. Незалежно від рішення українського народу – Велика Британія його підтримає.

Він також прокоментував заклики уряду Великої Британії покинути територію України через небезпеку російського повномасштабного вторгнення.

“Я боюся, що це дуже неминуче, це не означає, що це точно має трапитися. Це попередження, тому що через кілька хвилин після того, як Путін віддасть наказ, на українські міста можуть впасти ракети та бомби”, – наголошує Геппі.