Відповідний допис Ніколенко опублікував на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що Пристайко в інтерв’ю BBC Radio розповів про те, що задля припинення війни та зниження напруги Україна могла б відмовитися від своїх амбіцій вступу до Північноатлантичного альянсу.
“Я говорю, що ми гнучко намагаємося знайти вихід. Якщо нам доведеться піти від якихось серйозних поступок, ми могли б це зробити, це точно”, – заявив посол України у Великій Британії.
Олег Ніколенко наголосив, що жодні рішення в зовнішній політиці України не можуть ухвалюватися всупереч Конституції України. Він також стверджує, що слова Пристайка вирвані з контексту.
“Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями”, – стверджує Ніколенко.
Одначе, речник МЗС стверджує, що основною гарантією безпеки для України є саме вступ до НАТО, а жодне рішення не може бути ухваленим всупереч Конституції.
- Нагадаємо, у Службі безпеки України інформацію, яка викликає панічні настрої серед населення, назвали проявами гібридної війни та стверджують, що не потрібно їм вірити.
- Франція поки не закликає своїх громадян виїхати з України, проте радить запастись водою, їжею та теплим одягом. У посольстві наголосили щодо особливої пильності та порадили “відтермінувати усі поїздки” до України.