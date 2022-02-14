Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в інтерв'ю BBC Radio.

Відповідний допис Ніколенко опублікував на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Пристайко в інтерв’ю BBC Radio розповів про те, що задля припинення війни та зниження напруги Україна могла б відмовитися від своїх амбіцій вступу до Північноатлантичного альянсу.

“Я говорю, що ми гнучко намагаємося знайти вихід. Якщо нам доведеться піти від якихось серйозних поступок, ми могли б це зробити, це точно”, – заявив посол України у Великій Британії.

Олег Ніколенко наголосив, що жодні рішення в зовнішній політиці України не можуть ухвалюватися всупереч Конституції України. Він також стверджує, що слова Пристайка вирвані з контексту.

“Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями”, – стверджує Ніколенко.

Одначе, речник МЗС стверджує, що основною гарантією безпеки для України є саме вступ до НАТО, а жодне рішення не може бути ухваленим всупереч Конституції.