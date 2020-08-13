Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Так, до червоної зони буде віднесено:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

До помаранчевої зони:

Луцький та Любешівський райони Волинської області;

місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’яно-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

Миколаївський та Саратський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;

місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

До жовтої зони:

місто Київ;

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;

місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;

Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Зони й заборони

Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, будуть діяти певні обмеження.

Вимоги для регіонів “зеленої” зони:

масковий режим у громадських будівлях та транспорті;

перевезення пасажирів лише в межах сидячих місць;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.

Вимоги для регіонів “жовтої” зони:

зберігаються вимоги зеленої зони;

забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.

Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони:

зберігаються вимоги жовтої зони;

забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів;

забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресним доставлянням замовлень і замовлень на винос;

забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);

забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;

забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

Вимоги для регіонів “червоної” зони:

зберігаються вимоги помаранчевої зони;

забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто);

забороняється відвідування закладів освіти;

забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.

У регіонах із “червоної” зони буде дозволено:

торгівля харчовими продуктами, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та садивним матеріалом;

ведення банківської та страхової діяльності; медичної практики, ветеринарної практики; діяльності автозаправних комплексів; діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів; технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; об’єктів поштового зв’язку;

торговельна діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування з адресним доставленням замовлень.