Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
Так, до червоної зони буде віднесено:
- Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
- Кіцманський район Чернівецької області.
До помаранчевої зони:
- Луцький та Любешівський райони Волинської області;
- місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’яно-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
- Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
- місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
- місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
- місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.
До жовтої зони:
- місто Київ;
- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
- місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
- місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
- міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
- міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
- місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
- Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Зони й заборони
Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, будуть діяти певні обмеження.
Вимоги для регіонів “зеленої” зони:
- масковий режим у громадських будівлях та транспорті;
- перевезення пасажирів лише в межах сидячих місць;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;
- кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.
Вимоги для регіонів “жовтої” зони:
- зберігаються вимоги зеленої зони;
- забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.
На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.
Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони:
- зберігаються вимоги жовтої зони;
- забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів;
- забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресним доставлянням замовлень і замовлень на винос;
- забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);
- забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;
- забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.
Вимоги для регіонів “червоної” зони:
- зберігаються вимоги помаранчевої зони;
- забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто);
- забороняється відвідування закладів освіти;
- забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.
У регіонах із “червоної” зони буде дозволено:
торгівля харчовими продуктами, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та садивним матеріалом;
ведення банківської та страхової діяльності; медичної практики, ветеринарної практики; діяльності автозаправних комплексів; діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів; технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; об’єктів поштового зв’язку;
торговельна діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування з адресним доставленням замовлень.
- На офіційному сайті Кабінету Міністрів України оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня.