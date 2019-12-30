Міністерство інфраструктури, "Укрзалізниця" та компанія Wabtec домовилися про постачання ще 40 локомотивів американської корпорації General Electric в 2020 році.

Про це повідомили в прес-службі міністерства.

Повідомляється, що в понеділок, 30 грудня, Міністерство інфраструктури України, “Укрзалізниця” та американська компанія Wabtec (корпорація General Electric Transportation) підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки в 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric та надання послуг з технічного обслуговування для таких локомотивів — 40 нових та 30 закуплених раніше.

“Укрзалізниця” з березня 2019 року перебувала у переговорному процесі щодо сервісного обслуговування поставлених раніше локомотивів та його вартості. Моїм завданням було прискорити ці процеси, разом з тим, забезпечити максимально вигідні для України умови. Наразі General Electric разом з фінансовими партнерами представили нам умови, які ми вважаємо прийнятними. Ми фіналізуємо погодження цих умов, після цього розпочнеться підготовка проєктної документації”, — пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.