Про це повідомили в прес-службі міністерства.
Повідомляється, що в понеділок, 30 грудня, Міністерство інфраструктури України, “Укрзалізниця” та американська компанія Wabtec (корпорація General Electric Transportation) підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки в 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric та надання послуг з технічного обслуговування для таких локомотивів — 40 нових та 30 закуплених раніше.
“Укрзалізниця” з березня 2019 року перебувала у переговорному процесі щодо сервісного обслуговування поставлених раніше локомотивів та його вартості. Моїм завданням було прискорити ці процеси, разом з тим, забезпечити максимально вигідні для України умови. Наразі General Electric разом з фінансовими партнерами представили нам умови, які ми вважаємо прийнятними. Ми фіналізуємо погодження цих умов, після цього розпочнеться підготовка проєктної документації”, — пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
- Нагадаємо, в кінці 2018 році Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що в 2019 році в Україні на залізницях південного і східного напрямів працюватимуть три десятка локомотивів General Electric.
- У лютому 2019 року “Укрзалізниця” отримала всі 30 локомотивів General Electric.