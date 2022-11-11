Про це йдеться у заяві пресслужби “Укренерго”.
У компанії заявили, що цієї ночі росіяни укотре завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Як наслідок – ситуація в енергосистемі України ускладнилась.
“Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми”, – мовиться у повідомленні.
Також в “Укренерго” додали, що вночі та вранці було застосовано екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях.
“Наразі вони припинені та продовжують діяти планові відключення. Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії”, – йдеться у повідомленні.
В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.