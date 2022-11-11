В "Укренерго" повідомили, що сьогодні у чотирьох українських регіонах будуть застосовані екстрені аварійні відімкнення електроенергії, хоча ще напередодні повідомлялось виключно про погодинні відімкнення.

Про це йдеться у заяві пресслужби “Укренерго”.

У компанії заявили, що цієї ночі росіяни укотре завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Як наслідок – ситуація в енергосистемі України ускладнилась.

“Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми”, – мовиться у повідомленні.

Також в “Укренерго” додали, що вночі та вранці було застосовано екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

“Наразі вони припинені та продовжують діяти планові відключення. Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.