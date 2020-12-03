У 2021 році ДК "Укроборонпром" припинить своє існування. Замість концерну будуть створені холдингові компанії, які працюватимуть за принципом корпоративного управління.

Про це під час брифінгу заявив новопризначений гендиректор концерну Юрій Гусєв.

“У наступному році Укроборонпром припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків”, – заявив він.

За словами Гусєва, передбачається створення холдингу “Оборонні системи України”, до якого увійдуть холдинги, що займатимуться авіаремонтом, бронетехникою, високоточним озброєнням, боєприпасами, спеціальною хімією, радарними системами, морськими системами.

“Також планують створити аерокосмічного холдингу, який опікуватиметься авіабудуванням, аерокосмічними компонентами, космічними системами”, – додав Гусєв.

Також повідомляється, що з 137 підприємств, які на сьогодні входять в структуру “Укроборонпрому”, в майбутній холдинг увійдуть близько 65.