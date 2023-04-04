Укрпошта презентувала нову марку. Цього разу вона присвячена гурту Kalush Orchestra, який став переможцем "Євробачення-2022".

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він нагадав, що майже рік тому, коли гурт представляв Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2022”, Укрпошта пообіцяла зробити марку “Kalush Orchestra”.

“Майже рік минув з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі “Євробачення-2022” і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на “Азовсталі”. Поранені, без води, їжі та ліків. Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: “Save Mariupol, save Azovstal now!”, – зазначив Смілянський.

Сьогодні Укрпошта виконує свою обіцянку та презентує марку “Kalush”.

Однак урочисте спецпогашення відбудеться 10 квітня у місті Калуш на Івано-Франківщині. На події будуть присутні всі учасники гурті. Цього ж дня марка надійде у продаж. Також, додав Смілянський, 10 квітня відбудеться погашення штемпелем “Перший день” — у Києві.

Автор марки – Святослав Романчак, автор картки – Юрій Сосницький, художниця конвертів – Олеся Вакуленко, та команда Укрпошти – Наталя Мухіна і Сергій Гречко.

Тираж марки – 130 000 листів.

Тим, хто хоче отримати марку, можна оформити абонемент до 9 квітня, або ж здійснити передзамовлення за посиланням.

“Ну щоб знову не було зради, що не вистачило і що не попереджував. P.S. Власники філателістичних абонементів, від сьогодні можна перевіряти свою електронну скриньку”, – резюмував Смілянський.