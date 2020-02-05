У компанії “Укртрансгаз“, яка наразі відповідальна за роботу українських підземних сховищ газу, заявили про загрозу зриву опалювального сезону та звернулися до Ради національної безпеки та оборони України через арешт їх рахунків за рішеннями суду.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“АТ “Укртрансгаз“ звернувся до РНБО з приводу арештів усіх рахунків та активів підприємства, які унеможливлюють його сталу роботу та спричиняють ризики безпечному функціонуванню газотранспортної системи держави. Після виділення діяльності з транспортування газу в юридично відокремлену компанію ТОВ “Оператор ГТС України“, робота “Укртрансгазу“ серйозно ускладнилася через активізацію неправомірних дій третіх осіб щодо протиправного заволодіння майном “Укртрансгазу“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі наймасштабніщою є вимога 2 336 млн грн на користь ТОВ “Фінансова компанія «Фін – Інвест“. У компанії розцінюють судове рішення, за яким відкрито виконавче провадження, як неправомірне, а дії позивача – такими, що можуть мати ознаки шахрайства. Проте арешт приватним виконавцем рахунків підприємства вже призвів до втрати 50,3 млн грн.

Наголошується, що арешти всіх рахунків підприємства, його рухомого та нерухомого майна ставлять під загрозу забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ у розпал опалювального сезону.

Крім того, згідно з укладеними договорами з ТОВ “Оператор ГТС України“, структурні підрозділи “Укртрансгазу“ надають послуги з ремонту та технічного обслуговування магістральних газопроводів, обладнання газоперекачувальних агрегатів тощо.

“Неправомірні дії з блокування діяльності підприємства, включеного до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, ставлять під загрозу енергетичну безпеку України та можуть призвести до непередбачуваних техногенних наслідків. У зв’язку з цим “Укртрансгаз“ звертається до РНБО з проханням захистити права підприємства та не допустити незаконного виведення грошових коштів та відчуження майна“, – зазначили в компанії.