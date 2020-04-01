Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

“Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним”, – пише Криклій.

Зазначається, що попередній перелік маршрутів та кількість місць, необхідних для перевезення, були розраховані на основі даних від місцевих органів влади.

Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі.

Обов’язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.