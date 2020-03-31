Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“На позачерговому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних працівників в умовах боротьби з коронавірусом. На доплати столичним медикам виділили 894 млн гривень. Мова йде про всі медустанови другої ланки охорони здоров’я. Особливу увагу і фінансування отримають медичні працівники, які працюють із хворими коронавірусом. Доплати лікарям інфекційних відділень, які рятують киян від вірусу, складають від 5 до 10 тисяч гривень”, – зазначив Кличко.
За його словами, перші виплати медики столиці отримають вже за квітень.
Кличко також закликав жителів Києва в разі нездужання дзвонити сімейному лікареві.
“Якщо ж почуваєтеся зле – викликайте “швидку”. Це ваше здоров’я і здоров’я людей, котрі поруч”, – наголосив він.
(На відео – з 2:07)
- У Києві за добу були підтверджені 5 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед хворих є жінка-медик. Загалом у столиці 107 хворих на коронавірус.
- У Києві всіх хворих із запаленням легенів будуть тестувати на наявність коронавірусу COVID-19.