У Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які займаються хворими на коронавірус COVID-19, складе від 5 до 10 тисяч гривень.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“На позачерговому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних працівників в умовах боротьби з коронавірусом. На доплати столичним медикам виділили 894 млн гривень. Мова йде про всі медустанови другої ланки охорони здоров’я. Особливу увагу і фінансування отримають медичні працівники, які працюють із хворими коронавірусом. Доплати лікарям інфекційних відділень, які рятують киян від вірусу, складають від 5 до 10 тисяч гривень”, – зазначив Кличко.

За його словами, перші виплати медики столиці отримають вже за квітень.

Кличко також закликав жителів Києва в разі нездужання дзвонити сімейному лікареві.

“Якщо ж почуваєтеся зле – викликайте “швидку”. Це ваше здоров’я і здоров’я людей, котрі поруч”, – наголосив він.

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(На відео – з 2:07)