Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зокрема, на вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:
№864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;
№884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;
№888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;
№896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський,
№880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.
Зазначається, що квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50 % місць.
В ”Укрзалізниці” додали, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції — не менше 1,5 м, а при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.
- АТ “Укрзалізниця” призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 5 по 9 червня для додаткових перевезень пасажирів напередодні та після Дня Святої Трійці.