”Укрзалізниця” призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня — напередодні й після Дня Конституції України.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зокрема, на вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:

№864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;

№884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;

№888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;

№896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський,

№880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.

Зазначається, що квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50 % місць.

В ”Укрзалізниці” додали, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції — не менше 1,5 м, а при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.