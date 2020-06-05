АТ "Укрзалізниця" призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 5 по 9 червня для додаткових перевезень пасажирів напередодні та після Дня Святої Трійці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Потяги курсуватимуть:

№864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;

№884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;

№888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;

№896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський.

Також на 8 червня призначене курсування регіонального поїзда №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.

В “Укрзалізниці” також нагадали, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції — не менше 1,5 м, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.