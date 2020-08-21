Про це поінформували в прес-службі “УЗ”.
Йдеться про міста Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів.
“За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків”, – сказано в повідомленні.
Для поїздів, які прямували з Чернівців, змінено маршрут.
З 24 серпня на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде здійснювати тільки висадку пасажирів.
Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:
• №702/701 Львів — Чернівці,
• №136/135 Чернівці — Одеса,
• №7/8 Київ — Чернівці,
• №117/118 Київ — Чернівці,
• №98/97 Ковель — Київ,
• №46/45 Ужгород — Лисичанськ,
• №88/87 Ковель — Новоолексіївка,
• №122/121 Миколаїв — Рівне,
• №232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.
Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут прямування поїздів з і до Чернівців:
• №8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),
• №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),
• №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),
• №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).
Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100 % відшкодування їх вартості.
Варто відзначити, що напередодні в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. “Червону” зону карантину розширили. До неї, зокрема, потрапили зазначені чотири міста.
- Станом на 9:00 21 серпня в Україні зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- В Україні за шість місяців 2020 року (з січня по червень) померли 287 тисяч 10 громадян. При цьому коронавірус COVID-19 став причиною смерті 1112 громадян (або близько 0,38 % від загальної кількості смертей за півроку).