"Укрзалізниця" закриває продаж квитків і зупиняє посадку пасажирів на станціях в чотирьох населених пунктах із "червоної" зони карантину.

Про це поінформували в прес-службі “УЗ”.

Йдеться про міста Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів.

“За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків”, – сказано в повідомленні.

Для поїздів, які прямували з Чернівців, змінено маршрут.

З 24 серпня на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде здійснювати тільки висадку пасажирів.

Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

• №702/701 Львів — Чернівці,

• №136/135 Чернівці — Одеса,

• №7/8 Київ — Чернівці,

• №117/118 Київ — Чернівці,

• №98/97 Ковель — Київ,

• №46/45 Ужгород — Лисичанськ,

• №88/87 Ковель — Новоолексіївка,

• №122/121 Миколаїв — Рівне,

• №232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут прямування поїздів з і до Чернівців:

• №8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),

• №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),

• №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),

• №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100 % відшкодування їх вартості.

Варто відзначити, що напередодні в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. “Червону” зону карантину розширили. До неї, зокрема, потрапили зазначені чотири міста.