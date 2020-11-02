Про це повідомляє пресслужба УЗ.
З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій:
- Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне: № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів);
- Ужгород: № 17/18 Харків — Ужгород; № 81/82 Київ — Ужгород; № 107/108 Одеса — Ужгород; № 29/30 Київ — Ужгород; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 3/4 Запоріжжя — Ужгород; № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів);
- Пологи: № 10/9 Маріуполь — Київ; № 84/83 Маріуполь — Київ; № 116/115 Київ — Бердянськ;
- Сарата, Кулевча: № 145/146 Київ — Ізмаїл;
- Славута-1: № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ;
- Шепетівка: № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 91/92 Львів — Київ; № 217/218 Київ — Рахів.
До врегулювання ситуації згадані поїзди рухатимуться через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. А висадка відбуватиметься за встановленим порядком.
Через епідемічну ситуацію Укрзалізниця також тимчасово змінила маршрут курсування згаданих поїздів:
№ 17/18 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Харків — Ужгород);
№ 29/30 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);
№ 45/46 Батьово-Пас. — Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород — Лисичанськ — Ужгород);
№ 3/4 Мукачево — Запоріжжя — Ужгород (замість Ужгород — Запоріжжя — Ужгород);
№ 81/82 Чоп-Пас — Київ — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);
№ 107/108 Чоп-Пас. — Одеса — Ужгород (замість Ужгород — Одеса — Ужгород).
- Міністерство охорони здоров’я України в п’ятницю, 30 жовтня, в черговий раз оновило список країн із “червоної” та “зеленої” зон.