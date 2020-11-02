"Укрзалізниця" повідомила про припинення з 2 листопада продажу квитків із низки залізничних станцій, які відповідно до останнього рішення Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій опинилися в "червоній" зоні.