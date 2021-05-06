Про це повідомила пресслужба компанії.

“Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів. Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми розпочали низку проєктів та робіт. Тож можу з упевненістю сказати, що Укрзалізниця готова до відновлення цих перевезень”, — зазначив в.о. голови правління Іван Юрик.

Зокрема, Укрзалізниця вже отримала погодження щодо курсування безпересадкових вагонів Київ — Відень з червня. Також планується відновити поїзди, що курсують на маршруті Чоп — Захонь.

“На міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів. Адже безпека та здоров’я наших співгромадян на першому місці”, — додав Юрик.