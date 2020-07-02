Про це повідомила пресслужба компанії.

Уточнюється, що поїзди   курсуватимуть з Києва до Фастова, Жмеринки, Шостки, Славутича,  Неданчичів і Конотопа з 3 липня.

Мова йде про такі рейси:

  • №867 / 868 Київ Жмеринка Київ;
  • №884 / 883 Фастів Зернове КиївВолинський;
  • №896 / 895 КиївВолинський Конотоп, Шостка КиївВолинський;
  • №888 / 887 КиївВолинський Ворожба Фастів;
  • №880-879 / 882-881 КиївВолинський Славутич Фастів;
  • 866 / 865-864 / 863 КиївВолинський Неданчичі КиївВолинський.

При цьому в Укрзалізниці нагадують, що під час карантину в поїздах діють певні обмеження.

Діють обмеження за кількістю пасажирів в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту, сказано в повідомленні.