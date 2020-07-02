Про це повідомила пресслужба компанії.
Уточнюється, що поїзди курсуватимуть з Києва до Фастова, Жмеринки, Шостки, Славутича, Неданчичів і Конотопа з 3 липня.
Мова йде про такі рейси:
- №867 / 868 Київ – Жмеринка – Київ;
- №884 / 883 Фастів – Зернове – Київ–Волинський;
- №896 / 895 Київ–Волинський – Конотоп, Шостка – Київ–Волинський;
- №888 / 887 Київ–Волинський – Ворожба – Фастів;
- №880-879 / 882-881 Київ–Волинський – Славутич – Фастів;
- № 866 / 865-864 / 863 Київ–Волинський – Неданчичі – Київ–Волинський.
При цьому в “Укрзалізниці“ нагадують, що під час карантину в поїздах діють певні обмеження.
“Діють обмеження за кількістю пасажирів в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту“, – сказано в повідомленні.
- Маршрут потягу Київ-Лисичанськ вирішено продовжити до Попасної Луганської області.