В "Укрзалізниці" оголосили про відновлення роботи після карантину ще шести регіональних поїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Уточнюється, що поїзди курсуватимуть з Києва до Фастова, Жмеринки, Шостки, Славутича, Неданчичів і Конотопа з 3 липня.

Мова йде про такі рейси:

№867 / 868 Київ – Жмеринка – Київ ;

№884 / 883 Фастів – Зернове – Київ – Волинський ;

№896 / 895 Київ – Волинський – Конотоп , Шостка – Київ – Волинський ;

№888 / 887 Київ – Волинський – Ворожба – Фастів ;

№880-879 / 882-881 Київ – Волинський – Славутич – Фастів ;

№ 866 / 865-864 / 863 Київ – Волинський – Неданчичі – Київ – Волинський .

При цьому в “Укрзалізниці“ нагадують, що під час карантину в поїздах діють певні обмеження.

“Діють обмеження за кількістю пасажирів в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту“, – сказано в повідомленні.