Про у Facebook це повідомив голова філії “Пасажирська компанія” АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.
“Через крадіжку кабеля – закритий сигнал світлофора, йдуть відновлювальні роботи. Передовсім – безпека, тож рух уповільнено. Потяги далекого слідування, за можливістю, наздоганятимуть затримку”, – написав Перцовський.
Із затримкою слідують такі потяги далекого сполучення:
№150 Ходорів – Полтава (+1 година 2 хвилини)
№1 / 2 Ходорів – Костянтинівка (+0.52)
№137 Сватове – Хмельницький (+ 1.04)
№19 / 20 Попасна – Київ (+ 0.20)
№712 Київ – Костянтинівка (з Києва +0.20).
Також затримуються приміські потяги:
№6902 Київ – Ніжин (+ 0.52)
№6804 Київ – Яготині (+ 0.53)
№6901 Ніжин – Київ (+ 1.13).
Звичний рух потягів мають відновити протягом двох годин.
- Напередодні через ліквідацію аварії потягу “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя, який 29 березня зійшов з колії, зупинили рух потягів між Запоріжжям та Дніпром.