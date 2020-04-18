Співробітники "Укрзалізниці" приєдналися до гасіння лісових пожеж у Житомирській області: на місце інциденту, зокрема, був відправлений пожежний поїзд.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Осторонь викликів інфраструктура ніколи не стоїть. Працівники пожежної охорони “Укрзалізниці” долучились до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині. Для захисту залізничного полотна та вантажів від вогню, а також для поповнення водою автоцистерн на місце події був відправлений пожежний поїзд зі 120 тонами води”, – зазначив Криклій.

Він уточнив, що до роботи були залучені особовий склад поїзда і члени добровільної пожежної дружини стрілецької команди “Коростень”.

Пожежні провели роботу щодо недопущення поширення вогню на залізничні колії і заправили понад десять автоцистерн для гасіння лісових пожеж.

Як поінформували в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, наразі відбувається гасіння вогню на території 4 лісових господарств (окремих осередків тління трав’яного настилу та пеньків, а також 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення вогню).

У відселених населених пунктах (с. Острови ,с. Личмани , с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, деякі з яких використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель.