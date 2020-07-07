Провідники "Укрзалізниці" відтепер беруть електронний студентський квиток при посадці на поїзд з програми "Дія".

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

В УЗ розповіли, що проїзд по пільзі дозволений студентам вузів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Електронний студквиток діє в:

загальних і плацкартних вагонах;

вагонах 2-3 класу усіх категорій міжміського сполучення;

всіх вагонах регіональних поїздів;

поїздах приміського сполучення.

Однак при проїзді в вагонах вищої категорії типу СВ, купе і в вагонах 1-го класу, крім регіональних поїздів, для студентів встановлена повна вартість квитка.

Наразі “Укрзалізниця” приймає вже чотири цифрових документа з “Дії”: ID-карту, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення і студентський квиток.