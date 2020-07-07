Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.
В УЗ розповіли, що проїзд по пільзі дозволений студентам вузів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.
Електронний студквиток діє в:
- загальних і плацкартних вагонах;
- вагонах 2-3 класу усіх категорій міжміського сполучення;
- всіх вагонах регіональних поїздів;
- поїздах приміського сполучення.
Однак при проїзді в вагонах вищої категорії типу СВ, купе і в вагонах 1-го класу, крім регіональних поїздів, для студентів встановлена повна вартість квитка.
Наразі “Укрзалізниця” приймає вже чотири цифрових документа з “Дії”: ID-карту, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення і студентський квиток.
- Раніше повідомлялося, що додаток державних послуг онлайн “Дія” запустив електронний студентський квиток.