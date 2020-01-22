Про це повідомляють “Наші гроші”.

Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Українська залізниця” 3 січня за результатами тендерів замовила у АТ “Завод Екватор” кондиціонери. До кінця 2020 року виробник поставить 19 комплектів системи кондиціонування повітря з індивідуальним регулюванням температури в кожному купе. Вартість комплекту для одного вагона становила 1,50 млн грн.

Комплект включає: покрівельний кондиціонер; монтажні та електричні схеми моноблока, підключення і управління; софт в контролері; хладон і мастило; сервісну панель для діагностики несправностей, обладнання для індивідуального регулювання температури повітря в поєднанні; запасні частини, інструменти, приладдя; датчик температури салону.

“Укрзалізниця” купила кондиціонери АВК-25, виготовлені за кресленнями КЮЛІ.632381.051ГЧ. Продуктивність охолодження – 30 кВт і обігріву в режимі теплового насоса 20 кВт.

Як повідомляють “Наші гроші”, якщо взяти найпотужніший і найдорожчий кондиціонер, який можна знайти в інтернет-магазинах, то це канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тис грн. Його продуктивність охолодження – 25 кВт, а обігріву – 28 кВт, тобто на рівні вагонного охолоджувача. Однак ціна кондиціонера в магазині в п’ять разів менше ціни для “Укрзалізниці”.

У 2018 році “Центр забезпечення виробництва” замовляв посереднику ТОВ “СП Кліматехніка” кондиціонери АВК-25 по 1 140 000 грн. Однак тоді вони включали один компресор, а зараз – два компресори.

Товар буде виготовлений не раніше 2020 року. Гарантійний термін зберігання становить рік після виготовлення, а гарантійний термін експлуатації – два роки після введення в дію.

Сума угод на 0,01% нижче загальної очікуваної вартості закупівель в 28 430 000 грн.

Варто відзначити, що “Завод” Екватор “належить голові наглядової ради Сергію Кантору – депутату Миколаївської міськради від партії” Наш край “, а директором заводу є Юрій Неділько.

Єдиним конкурентом заводу було харківське ТОВ “НВО” А.Т.О.Р. “Володимира Морозова з продукцією того ж” Екватора “. Варто відзначити, що ціну в ході торгів ніхто не знижував.