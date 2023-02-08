2 лютого "Укрзалізниця" уклала договір вартістю майже 500 000 гривень з ТОВ "Амегастрой" задля обслуговування акваріумів.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

До закупки входить обслуговування 32 акваріумов “Укрзалізниці” за п’ятьма адресами у столиці протягом року.

Згідно з контрактом передбачається не менше двох візитів спеціаліста в місяць, перевірку акваріумного обладнання, його ремонт або заміна за необхідності, корм для риб, заміну води, фільтрів тощо.

Наразі в “Укрзалізниці” офіційно не прокоментували ситуацію.

Хоча, у неверифікованому Telegram-каналі, який приписують Голові правління компанії Олександру Камишіну “залізні зміни” йдеться про те, що договір на обслуговування акваріумів буде розірваний.

Станом на 12:00 8 лютого 2023 року статус договору не змінився.

Крім договору щодо акваріумів компанія має ще низку подібних документів. До прикладу, йдеться про закупівлю канцелярських товарів на суму понад 600 000 тисяч гривень або виділення понад 1 мільйона гривень на розбір снігу на звалищі.