Про це повідомляють “Наші гроші” з посиланням на дані у системі “Прозорро“.

Зазначається, що залізничники купують бокові рами та надресорні балки. На тендер прийшло тільки ТОВ “Українська Спеціалізована Логістика” із продукцією АТ “Кременчуцький сталеливарний завод” Ігоря Коломойського. Сам завод, який марно вимагав від замовника передбачити повний аванс, на тендер не прийшов. Відтак єдиним учасником став дилер заводу. Це була спрощена закупівля, тому замовник може укласти договір з єдиним учасником.

При цьому залізниця спочатку ставила вимогою до учасників – мати досвід виконання аналогічного досвіду. Однак у “Української спецлогістики” такого досвіду не було. І вона поставила залізниці вимогу – не вимагати від учасника аналогічного досвіду, бо це дискримінує фірму: “Яким чином вимога залізниці дискримінує фірму, яка має право брати участь в тендері, але не зобов’язана це робити – фірма не пояснила. Однак залізниця погодилась з нею і прибрала свою вимогу, хоча вона є стандартною для державних закупників”, — йдеться в повідомленні.

“Залізниця відмовилась зрештою вимагати аналогічний досвід. Так само “Укрзалізниця” погодилась виключити вимогу, щоб річний дохід учасника становив 30% від вартості цього тендеру”, — повідомляє видання.

Варто зауважити, що в разі укладення контракту бокові рами коштуватимуть по 74 096 грн, а надресорні балки – по 69 787 грн. Це в півтора раза дорожче від вересня 2021 року, коли “ЦЗВ” замовляла їх відповідно по 46 512 грн та 43 776 грн. Відтоді курс долара до гривні виріс у півтора раза.

Торік постачальниками були дилери двох виробників: “Кременчуцького сталеливарного заводу” та ПрАТ “Азовелектросталь”. Останнє розташоване в окупованому Маріуполі. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни ріжуть цей завод на брухт.

Що до “Української Спеціалізованої Логістики”, то вона отримала свій єдиний підряд у квітні 2022 року. АТ “Укртранснафта” без торгів за “воєнною процедурою” замовило їй комплекс транспортно-експедиторських послуг для об’єктів МНПП “Самара-Західний напрямок” за 2,24 млн грн. Мова про відвантаження нафтопродуктів “Укртранснафти” із ЛВДС “Новоград-Волинський” у цистерни “Укрзалізниці” та подальший експедиційний супровід туди, куди скаже “Укртранснафта”. Ці послуги коштували 80 грн/т. Закупівлю провели на підставі договору, за яким АРМА в червні 2021 року передала в управління “Укртранснафти” так звану “трубу Медведчука” – українську частину трубопроводу “Самара-Західний напрямок”. Для управління нею “Укртранснафта” створила окремий департамент, підзвітний тодішньому гендиректору “Укртранснафти” Миколі Гавриленку.

Водночас “Українська Спеціалізована Логістика” зареєстрована в Києві в липні 2021 року під назвою “Піксара”. Тоді її засновником і директором був Олександр Черната, який керує реєстраційним ТОВ “Фірм.ЮА”. Однак уже через місяць, у серпні 2021 року “Піксара” змінила назву на нинішню “Українська Спеціалізована Логістика”, а також основний вид діяльності з “Неспеціалізованої оптової торгівлі” на “Іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту”. При цьому засновниками стали новий директор Олександр Гриневич та Олег Зименков. Однак уже в жовтні 2021 року Зименков вийшов зі складу засновників.

Олександр Гриневич у 2016 році разом з Інною Гриневич були першозасновниками ТОВ “Торговий дім “Українська борошномельна компанія”. Наразі останнє належить Ігорю Кобелі з Чернівеччини – ексголові ДАК “Хліб України” та агробізнесмену, який свого часу критикував “Укрзалізницю” за нестачу вагонів для експорту зерна. У 2000-их роках Гриневич володів ТОВ “Українська транспортно-експедиційна компанія”. До нього цією фірмою співволоділи Микола Слободяник, Вадим Назаров і Володимир Холондович, а після – відомий бізнесмен і віцепрезидент Асоціації футболу міста Києва Євген Бурлика.

Олег Зименков володіє ТОВ “Укргеоенергоальянс”, яке займається добуванням газу та нафти. Ще він є директором ТОВ “Експрес Маркет” Святослава Лавриненка та Олексія Яроша (останній як засновник вказаний громадянином України, а як кінцевий бенефіціар – Росії). До 2012 року цією фірмою керував Андрій Пасішник, який після Майдану певний час виконував обов’язки заступника голови правління АТ “НАК “Нафтогаз України”, а у 2016 році став першим заступником гендиректора “Укртранснафти” Миколи Гавриленка.

Також Зименков у 2011 році був засновником і директором ТОВ “Торгівельна компанія “Славнафтопостач”, яким зараз володіє та керує Ігор Яснолобов. До Зименкова фірмою у 2010 році володіло ЗАТ “Вік Оіл”. Нагадаємо, гендиректор “Укртранснафти” (2015 рік – травень 2022 року) Микола Гавриленко раніше був директором мережі АЗС “Вік Ойл”.

Видання припустило, що Олег Зименков є родичем донецького бізнесмена Зименкова Вячеслава Володимировича, який у 2000-их роках також був менеджером “Вік Оіл”.