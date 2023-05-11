Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці”.

“Протягом одного дня ми отримуємо в середньому 1300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 із них – текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше ми обробляли вручну – тепер цю роботу виконує ChatGPT”, – розповіли у компанії.

Відтак зазначили, що штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою – від “якості обслуговування” до “запізнень”, після чого вже розбиті за категоріями звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відстежувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.

В “Укрзалізниці” пояснили, що таке застосування ChatGPT дозволяє пришвидшити роботу з аналізу зворотного звʼязку та визначати найбільш проблемні ділянки – і, відповідно, оперативніше реагувати.

У компанії зауважили, що штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків.