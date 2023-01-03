«Укрзалізниця» запустить додаткові потяги на Різдво

На період різдвяних свят – 6 - 8 січня – "Укрзалізниця" запустить додаткові рейси потягів на популярні напрямки.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

Зазначається, що у святковий період додаткові потяги очікуються за такими напрямками:

180/179 Київ — Дніпро – відправлення 6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.

191/192 Київ — Львів – відправлення 8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

176/175 Київ — Кривий Ріг – відправлення 8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

104/103 Київ — Харків – відправлення 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.

168 Львів — Одеса – відправлення 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

В “Укрзалізниці додали”, що до 8 січня включно продовжує курсувати “Лижний експрес” – це прямий потяг № 745 “Інтерсіті +” до Славського.