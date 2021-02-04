У четвер, 4 лютого, поблизу грецького міста Касторія стався потужний вибух, який майже повністю зруйнував триповерховий готель.

Про це повідомляє видання Greek Reporter.

Зазначається, що уламки будівлі розлетілися на 80 метрів. Звуки вибуху було чути у радіусі кількох кілометрів. У місті сталося короткочасне вимкнення електроенергії.

Наразі місце вибуху оточили поліціянти та працівники екстрених служб. Рух по автомагістралі заблокований.

Місцева влада попередньо заявила, що причиною вибуху міг стати витік газу. Наразі точну причину інциденту з’ясовують. Даних про жертв та постраждалих немає.

Зазначимо, що зруйнований тризірковий готель Tsamis розташований у мальовничому місці на березі озера. У ньому 75 номерів та 5 люксів.

Заступник губернатора Касторії Димитріс Саввопулос заявив, що готель був не лише орієнтиром для відвідувачів міста, але і знаковим місцем для місцевих жителів, оскільки там відбувалися всілякі соціальні та культурні заходи.

Власник запевнив, що готель останній рік не працював, тому в середині будівлі нікого не було.